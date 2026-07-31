Готовь посох летом: челябинские Деды Морозы устроили встречу в Ильменском заповеднике, не побоявшись жары

В заповеднике Деды Морозы сделали себе новые посохи. Фото предоставлено КП-Челябинск.

Уральский Дед Мороз, Повелитель Холода и южноуральские пингвины Пин и Гвин из челябинского театра отправились на всероссийский слет «Летние каникулы Дедов Морозов». Он пройдет с 1 по 5 августа в республике Карелия. Участники из разных регионов страны соберутся в мраморном каньоне «Рускеала» и посетят музей-заповедник «Кижи».

А на днях сказочные герои побывали в Ильменском заповеднике, чтобы подготовиться к поездке. Они встретились с Хозяйкой Медной горы, изучили южноуральские минералы и собрали в подарок для Карелии малахитовую шкатулку. Внутрь положили особенный камень — Челябинский метеорит.

Также Деды Морозы взяли с собой поделки чебаркульских школьников и письма с просьбами рассказать о путешествии. Сказочные герои уже обновили образы и сделали новые посохи по уникальной технологии. На слете южноуральцы встретятся с коллегами со всей страны, включая Всероссийского Деда Мороза, и поделятся опытом сказочного движения.

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