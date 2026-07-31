Объекты Кунгурской ледяной пещеры вернутся государству

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд подтвердил решение о лишении экс-оператора, компании «Сталагмит-Экскурс», прав собственности на объекты Кунгурской ледяной пещеры. Об этом пишет Пермское издание Business Class.

— Как сообщили в прокуратуре Пермского края, экскурсионная тропа, входной и выходной тоннели, а также объекты связи и электроэнергетики вернутся государству, — уточняется в статье.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что регистрация права собственности компании на эти активы прошла с нарушением требований законодательства.

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