Закроется из-за реконструкции теплотрассы: администрация города сообщила об ограничении движения трамваев в центре Челябинска

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Мэрия Челябинска предупредила о закрытии движения на улице Российской. Временные ограничения движения связаны с реконструкцией участка теплотрассы.

С 08:00 1 августа до 20:00 10 октября для автомобилистов закроют крайнюю правую полосу на участке от второго корпуса дома № 20 до дома № 22 по улице Российской. Для пассажиров общественного транспорта изменения будут более существенными: движение трамваев полностью прекратится на этом же отрезке — по Российской от проспекта Победы до разворотного кольца. Рельсовый транспорт не будет ходить до 20:00 20 августа.

Подрядчик восстановит нарушенное благоустройство — заново уложит асфальт и нанесет разметку — до 11 октября. Мэрия просит водителей и горожан учитывать вводимые ограничения при планировании маршрутов и заранее закладывать дополнительное время на дорогу.

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