Бастрыкин заинтересовался расследованием дела о некачественной воде в Миассе

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с водоснабжением в Миассе после жалоб местных жителей.

Обращение жители записали в социальных сетях. Как сообщает «Курс дела», люди рассказали, что с 2023 года из-за износа коммунальных сетей вынуждены пользоваться водой, непригодной ни для питья, ни для бытовых нужд. При этом перерасчет за некачественную услугу не проводится, а подвоз питьевой воды не организован. Горожанам приходится покупать воду за собственные деньги.

Несмотря на многочисленные обращения, ситуация долгое время не меняется. В связи с этим региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и его результатах, а также о мерах, которые принимаются для устранения нарушений и восстановления нормального водоснабжения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.