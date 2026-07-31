Форвард Александр Рыков продлил соглашение с челябинским ХК «Трактор»

Фото: ХК "Трактор"

21-летний нападающий Александр Рыков остается в челябинском хоккейном клубе «Тракторе». Он продлил двустороннее соглашение с клубом до конца сезона 2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Прошедший сезон стал лучшим в карьере Рыкова. В 58 матчах регулярного сезона и плей-офф он набрал 16 очков: восемь шайб и восемь передач. Это его личный рекорд.

Александр Рыков родился 14 июля 2005 года в Магнитогорске. В системе «Трактора» нападающий находится с сезона-2022/2023. Тогда он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. За это время вместе с командой форвард успел завоевать серебряные и бронзовые медали чемпионата КХЛ.

Рыков не только играет за основную команду, но и активно выступает за «Челмет» в Высшей хоккейной лиге. В сезоне 2022/2023 он набрал 56 очков: 23 шайбы и 33 передачи. Сейчас нападающий готовится к новому сезону. Рыков получил приглашение на предсезонные сборы и присоединится к «черно-белым» для подготовки к чемпионату КХЛ.

С 1 по 4 августа хоккеисты выходят из отпуска и проходят медицинские осмотры. С 6 по 21 августа они отправятся на учебно-тренировочный сбор.

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