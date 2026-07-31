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НовостиОбщество31 июля 2026 11:41

Как экономить бензин в дороге: рабочие советы автоэксперта из Челябинска

Автоэксперт из Челябинска Панченко дал три совета для экономии бензина
Дарья МАРКОВА
Автоэксперт рассказал, как ехать, чтобы экономить бензин.

Автоэксперт рассказал, как ехать, чтобы экономить бензин.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Отстояли очередь за бензином и не хотите с ним быстро расставаться? Тогда эта тема точно для вас! Как тратить в дороге меньше бензина, рассказал ЕАН эксперт по ПДД и обучению водителей Юрий Панченко.

Всего существует три универсальных совета. Первый связан со скоростью и разгоном машины.

– В единой методике испытания автомобилей еще 15-20 лет назад было указано, что оптимальный разгон автомобиля до 70 км/ч занимает ровно 41 секунду. Будете разгоняться быстрее, значит, будет перерасход топлива, – объясняет Юрий Панченко.

Конечно, сейчас методику усовершенствовали. Но смысл остался неизменным: разгон должен быть плавным. Если резко «дернуть» автомобиль он возьмет дополнительную энергию из бензина.

На расход топлива влияет и то, как вы тормозите. Всего существует три метода: просто жать на педаль тормоза, включить нейтральную передачу и потихоньку катиться к светофору или торможение двигателем. И только один из них позволяет экономить.

– Если издалека начать тормозить двигателем, через двигатель фактически прокачивается чистый воздух. Расход бензина близок к нулю. Если в этот момент к компьютеру подключиться, который управляет двигателем, то видно, что там расход топлива фактически ноль, – объясняет автоэксперт.

Для торможения двигателем достаточно отпустить педаль акселератора, но не трогать сцепление. Автомобиль потеряет скорость за счет трения. Так тормозить советуют и в гололед.

Третий лайфхак – держать оптимальную скорость движения по расходу бензина. Автоэксперт считает, что это 70-75 км/ч.

– Если вы хотите ехать быстрее – 90, 100, 110, 120 км/ч, пойдет перерасход топлива. Если я еду за городом со скоростью 85-90 км/ч, у меня расход бензина составляет 6,5 л на 100 км. Если я еду 120 км/ч, у меня расход бензина в районе 8,5-9 л на 100 км. Это ощутимо по деньгам, – приводит пример Юрий Панченко.

Эксперт считает, что по городу и вовсе лучше ехать со скоростью 40-45 км/ч, чтобы меньше тормозить и разгоняться, а просто плавно ехать.

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