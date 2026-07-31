Как экономить бензин в дороге: рабочие советы автоэксперта из Челябинска

Автоэксперт рассказал, как ехать, чтобы экономить бензин. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Отстояли очередь за бензином и не хотите с ним быстро расставаться? Тогда эта тема точно для вас! Как тратить в дороге меньше бензина, рассказал ЕАН эксперт по ПДД и обучению водителей Юрий Панченко.

Всего существует три универсальных совета. Первый связан со скоростью и разгоном машины.

– В единой методике испытания автомобилей еще 15-20 лет назад было указано, что оптимальный разгон автомобиля до 70 км/ч занимает ровно 41 секунду. Будете разгоняться быстрее, значит, будет перерасход топлива, – объясняет Юрий Панченко.

Конечно, сейчас методику усовершенствовали. Но смысл остался неизменным: разгон должен быть плавным. Если резко «дернуть» автомобиль он возьмет дополнительную энергию из бензина.

На расход топлива влияет и то, как вы тормозите. Всего существует три метода: просто жать на педаль тормоза, включить нейтральную передачу и потихоньку катиться к светофору или торможение двигателем. И только один из них позволяет экономить.

– Если издалека начать тормозить двигателем, через двигатель фактически прокачивается чистый воздух. Расход бензина близок к нулю. Если в этот момент к компьютеру подключиться, который управляет двигателем, то видно, что там расход топлива фактически ноль, – объясняет автоэксперт.

Для торможения двигателем достаточно отпустить педаль акселератора, но не трогать сцепление. Автомобиль потеряет скорость за счет трения. Так тормозить советуют и в гололед.

Третий лайфхак – держать оптимальную скорость движения по расходу бензина. Автоэксперт считает, что это 70-75 км/ч.

– Если вы хотите ехать быстрее – 90, 100, 110, 120 км/ч, пойдет перерасход топлива. Если я еду за городом со скоростью 85-90 км/ч, у меня расход бензина составляет 6,5 л на 100 км. Если я еду 120 км/ч, у меня расход бензина в районе 8,5-9 л на 100 км. Это ощутимо по деньгам, – приводит пример Юрий Панченко.

Эксперт считает, что по городу и вовсе лучше ехать со скоростью 40-45 км/ч, чтобы меньше тормозить и разгоняться, а просто плавно ехать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.