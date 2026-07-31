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НовостиПроисшествия31 июля 2026 12:00

«Лечили» от запоя на дому: 11 человек ответят в суде за схему с незаконными процедурами

11 челябинцев ответят в суде за схему с опасными лекарствами для вывода из запоя
Дарья АНТОН
Кадр из видео ГУ МВД России по Челябинской области

Кадр из видео ГУ МВД России по Челябинской области

Несколько лет группа из 12 человек гробила жизни и здоровье тех, кто нуждался в помощи. Под видом услуг по выводу из алкогольного и наркотического опьянения они на дому ставили людям капельницы с сильнодействующими препаратами. После одного из таких выездов пациент скончался. Теперь им предстоит ответить в суде за незаконный оборот опасных веществ в составе организованной группы.

Как рассказали в СУ СК России по Челябинской области, фигурантами уголовного дела стали 11 жителей Челябинской области в возрасте от 26 до 47 лет. Участники ОПГ действовали сообща и заранее распределили роли: кто-то отвечал за закупку лекарств, кто-за – за хранение и перевозку, а кто-то непосредственно выезжал к клиентам и выводил их из запоя. Все это происходило в период с марта 2020 года по май 2025 года. Членами группы были также люди с медицинским образованием.

Схема выглядела как оказание платных услуг по выведению людей из запоя. Закупка сильнодействующих препаратов, оборот которых в России ограничен, происходила в подконтрольных коммерческих организациях.

Во время обысков следователи нашли и изъяли более двух килограммов лекарств.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Копейский городской суд, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Материалы в отношении 12-го участника группы выделили в отдельное производство из-за гибели пациента. По версии следствия, в январе 2025 года 31-летний врач приехал к жителю Сосновского района и поставил ему ту самую капельницу с сильнодействующим веществом. После этого состояние мужчины ухудшилось, и он скончался. Суд признал врача виновным сразу по двум статьям – о незаконном обороте сильнодействующих веществ и незаконном осуществлении медицинской деятельности. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима и запретили заниматься врачебной деятельностью на 1,6 года. Кроме того, он должен заплатить более 1,5 млн рублей морального и материального ущерба.

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