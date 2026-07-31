«Лечили» от запоя на дому: 11 человек ответят в суде за схему с незаконными процедурами

Кадр из видео ГУ МВД России по Челябинской области

Несколько лет группа из 12 человек гробила жизни и здоровье тех, кто нуждался в помощи. Под видом услуг по выводу из алкогольного и наркотического опьянения они на дому ставили людям капельницы с сильнодействующими препаратами. После одного из таких выездов пациент скончался. Теперь им предстоит ответить в суде за незаконный оборот опасных веществ в составе организованной группы.

Как рассказали в СУ СК России по Челябинской области, фигурантами уголовного дела стали 11 жителей Челябинской области в возрасте от 26 до 47 лет. Участники ОПГ действовали сообща и заранее распределили роли: кто-то отвечал за закупку лекарств, кто-за – за хранение и перевозку, а кто-то непосредственно выезжал к клиентам и выводил их из запоя. Все это происходило в период с марта 2020 года по май 2025 года. Членами группы были также люди с медицинским образованием.

Схема выглядела как оказание платных услуг по выведению людей из запоя. Закупка сильнодействующих препаратов, оборот которых в России ограничен, происходила в подконтрольных коммерческих организациях.

Во время обысков следователи нашли и изъяли более двух килограммов лекарств.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Копейский городской суд, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Материалы в отношении 12-го участника группы выделили в отдельное производство из-за гибели пациента. По версии следствия, в январе 2025 года 31-летний врач приехал к жителю Сосновского района и поставил ему ту самую капельницу с сильнодействующим веществом. После этого состояние мужчины ухудшилось, и он скончался. Суд признал врача виновным сразу по двум статьям – о незаконном обороте сильнодействующих веществ и незаконном осуществлении медицинской деятельности. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима и запретили заниматься врачебной деятельностью на 1,6 года. Кроме того, он должен заплатить более 1,5 млн рублей морального и материального ущерба.

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