Челябинские вузы вошли в топ-20 по зарплатам выпускников-химиков

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Челябинские вузы попали в число лидеров по зарплатам выпускников, работающих в химической и фармацевтической отраслях. Об этом сообщает 1obl.ru со ссылкой на сервис SuperJob.

Исследование охватило выпускников 87 российских университетов, окончившие обучение в 2020–2025 годах.

Абсолютным лидером списка стал МГУ имени Ломоносова. Медианная зарплата его выпускников достигает 240 тысяч рублей в месяц. На втором месте расположился МФТИ (220 тысяч рублей), третью строчку занял Санкт-Петербургский государственный университет (190 тысяч рублей).

Челябинские вузы уверенно закрепились в топ-20. Так, Южно-Уральский государственный университет (НИУ) занял 11-е место. Его выпускники в среднем зарабатывают около 135 тысяч рублей в месяц, при этом 97% из них остаются работать в Челябинске.

Челябинский государственный университет оказался на 16-й позиции. Средняя зарплата его выпускников составляет 112 тысяч рублей, а 71% специалистов продолжают строить карьеру в родном регионе.

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