Водитель автопоезда получил год колонии за смертельное ДТП в Челябинской области

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Челябинской области вынесли приговор водителю фуры, по вине которого в страшной аварии погиб человек. Решение 30 июля огласил Катав-Ивановский городской суд.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Челябинской области, трагедия произошла летом 2025 года на трассе М-5 «Урал». В разгар дорожных работ водитель автопоезда проигнорировал введенные ограничения. На сложном участке он не справился с управлением, полуприцеп занесло на встречную полосу.

Столкновение оказалось роковым: встречный автопоезд врезался в него, водитель машины погиб на месте.

Суд признал дальнобойщика виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Его приговорили к одному году колонии-поселения и на два года запретили садиться за руль по работе.

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