Прокуратура Челябинска взяла на контроль дело о сбитом на переходе ребенке

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске прокуратура взяла на контроль расследование ДТП, в котором серьезно пострадал ребенок. Авария произошла вечером 26 июля на Свердловском проспекте.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок пересекал дорогу, спешившись с велосипеда.

В результате наезда школьник получил тяжелые травмы. Его в экстренном порядке госпитализировали, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Уголовное дело по факту ДТП возбудили 31 июля в отделе по расследованию аварий СУ УМВД России по Челябинску. Водителю вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии опьянения.

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