В Челябинске сотрудники ГАИ поймали водителя без прав на Land Rover

Фото: Госавтоинспекция Челябинска

В Челябинске инспекторы ГАИ во время патрулирования остановили Land Rover без номеров. За рулем оказался 35-летний мужчина, который, как выяснилось, не имеет водительских прав и уже ранее попадался на аналогичном нарушении. Несмотря на это, мужчина снова сел за руль.

Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинска, на челябинца составили сразу несколько административных протоколов: за отсутствие страховки, управление незарегистрированным автомобилем, езду без прав и без документов на транспортное средство. Кроме того, ему вменили неповиновение законному требованию сотрудников полиции.

Водителя отстранили от управления, а автомобиль отправили на специализированную стоянку. Самого нарушителя доставили в суд, где ему назначили штраф в размере 4 тысяч рублей.

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