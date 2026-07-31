В аэропорту Челябинска службы отработали действия при радиационной угрозе

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В аэропорту Челябинска отработали сценарий с радиоактивной находкой. По легенде, у одного из пассажиров, прилетевших в Челябинск, в ручной клади обнаружили часы с радионуклидом радий-226. Повышенный радиационный фон зафиксировала автоматическая система контроля «Янтарь», установленная в воздушной гавани.

После сигнала сотрудники таможни провели радиометрические измерения, оформили необходимые документы и изъяли опасный предмет. Часы поместили в специальный сейф.

Командно-штабные учения проверили готовность служб к выявлению радиационно-опасных предметов. В них участвовали сотрудники аэропорта и представители министерства общественной безопасности Челябинской области.

— Цели и задачи командно-штабных учений в воздушном пункте пропуска выполнены. Существующая технология радиационного контроля доказала свою эффективность, — отметил главный государственный таможенный инспектор Челябинской таможни Дмитрий Кудряков.

По его словам, действия сотрудников полностью соответствовали требованиям нормативных документов. Учения показали, что службы готовы к нештатным ситуациям, связанным с угрозой радиационного заражения, а взаимодействие между ведомствами отлажено.

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