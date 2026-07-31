Пенсионерка провалилась в восьмиметровый коллектор насосной станции в Копейске

Фото: Противопожарная служба Челябинской области

Пенсионерка упала в восьмиметровый канализационный коллектор на территории насосной станции в Копейске. Спасать ее пришлось в экстремальных условиях.

Как рассказали в противопожарной службе Челябинской области, ЧП произошло вечером 29 июля в поселке Октябрьский. Женщина заканчивала рабочую смену и занималась уборкой, когда внезапно потеряла опору и рухнула вниз. При этом в коллекторе стоял сильный запах аммиака.

Самым сложным для прибывших спасателей стал подъем женщины наверх. Штатного оборудования для таких операций у пожарных не было, но они не стали терять время: привлекли дополнительные службы и начали спасение своими силами. С помощью пожарных ремней, веревки и пластикового щита, который передали медики, они аккуратно поднимали женщину на поверхность.

К операции подключились и другие службы: в 19:30 прибыла скорая помощь, еще через две минуты — сотрудники Росгвардии. В итоге пенсионерку удалось спасти и передать медикам. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и подозрение на повреждение позвоночника. Сейчас она находится в травматологическом отделении Копейска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.