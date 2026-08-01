Средняя выплата — 29 тысяч: челябинские родители могут получить «налоговый кешбэк». Что для этого нужно

В семье должно быть больше двух детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Южном Урале более 25 тысяч работающих родителей получили новую семейную выплату, которую прозвали в народе «налоговый кешбэк». Общая сумма выплат уже составила порядка 738 млн рублей. Подать заявление для возврата НДФЛ могут родители, у которых есть двое и более детей, до 30 сентября включительно. Что для этого нужно, — рассказали в отделении Соцфонда РФ по Челябинской области.

Для получения выплаты необходимо соблюсти ряд условий:

— Родители работают, за них выплачивается НДФЛ — именно его и можно вернуть. Предприниматели и самозанятые, которые его не платят, на «кешбэк» рассчитывать не могут.

— Двое и более детей в возрасте до 18 лет. Если ребенок учится на очке, то допустимый возраст продляется до 23 лет (понадобится справка об обучении и размере стипендии, если она выплачивалась).

— Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратной величины регионального прожиточного минимума (в Челябинской области это 24 471 рубль. Учитываются доходы только на родителей и детей, даже если с семьей проживают другие родственники.

— В число доходов попадает не только зарплата, но и пенсии, стипендии, пособия, алименты, выручка от продажи имущества.

— Право на получение «налогового кэшбека» имеют оба родителя, даже если они в разводе.

— В собственности у работающих родителей быть один объект недвижимости (либо два общей площадью не более 24 «квадратов»). Есть и ограничение по авто: одна машина, максимум — две, но только если в семье три и более ребенка.

— Сотрудникам некоторых силовых ведомств может понадобиться справка с работы — ее нужно принести вместе с заявлением, либо в течение 10 дней после его регистрации.

Подать заявление можно на Госуслугах, в МФЦ или через клиентскую службу отделения Соцфонда.

В среднем каждому из родителей удается вернуть около 29 тысяч рублей, пишет «Курс дела».

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