Крепость для защиты восточных рубежей: село Миасское отмечает 290-летие со дня основания

В этом году после капитального ремонта в Миасском открылась школа Фото: Ольга ЩАПИНА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 1 августа, село Миасское Красноармейского района отмечает 290-летие. Оно было основано на берегу реки Миасс в 1736 году как казачья крепость для защиты восточных рубежей. По данным на 1739 год там проживали 64 семьи, говорится в исторической справке на сайте сельского поселения. На рубеже XVIII–XIX веков крепость стала станицей. С февраля 1924 — центром Миасского района, а с января 1941 и по сей день является административным центром Красноармейского района.

— Здешние поселенцы и их потомки обустраивали малую родину и несли воинскую службу, храбро сражаясь против врагов России. В XX веке жители села мужественно воевали на фронтах Великой Отечественной войны, развивали сельское хозяйство, своим самоотверженным трудом вносили важный вклад в экономику региона, — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своей поздравительной речи. — Сегодня в Миасском бережно хранят и преумножают традиции, заложенные предыдущими поколениями.

Село Миасское преображается, становится современным и комфортным: реконструирован центральный парк, построена набережная, а также возводятся новые микрорайоны. В этом году после капитального ремонта открылась школа. Развиваются промышленные и аграрные предприятия, малый бизнес, социальная сфера.

— В основе всех достижений — созидательная энергия жителей села, их ежедневный труд и любовь к родному краю, — добавил глава региона. — Желаю всем вам крепкого здоровья, процветания, успехов в делах, счастья и благополучия в семьях!

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