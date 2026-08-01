Челябинская невеста приехала в загс за рулем автобуса. А так можно было?

Кадр с видео Дмитрия Царева / Официальный канал МУП «Служба организации движения» города Челябинска в MAX

В загс на автобусе? Легко! А если за рулем автобуса? И такое тоже возможно. Но только если вы — водитель автобуса, как челябинская невеста Винера Байтурсунова. В обычное время девушка работает 58 маршруте и даже в торжественный день решила сесть за руль.

Челябинская невеста приехала в загс за рулем автобуса Видео: Дмитрий Царев / Официальный канал МУП «Служба организации движения» города Челябинска в MAX

Украшенный автобус был подан к «Белому рынку» и оттуда невеста отправилась в загс Тракторозаводского района.

— Только посмотрите на эту красоту в кадре: нарядный салон с сотней ярких воздушных шариков, надпись «Невеста» на электронном табло и, конечно, хрупкая, нежная Винера в белом платье, — написали на странице Автобусного парка Челябинска, выложив видео.

Коллеги пожелали молодым, чтобы их совместная дорога будет долгой, красивой и счастливой! Редакция КП-Челябинск присоединяется к поздравлениям!

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