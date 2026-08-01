В Челябинской области сошел с рельсов локомотив поезда

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области сошел с рельсов локомотив. ЧП произошло накануне днем. Сейчас транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося, также проверяется исполнение правил безопасности движения и эксплуатации поезда.

— На стрелочном переводе подъездного пути ООО «Союзпищепром», примыкающего к железнодорожной станции Есаульская Южно-Уральской железной дороги, допущен сход локомотива двумя колесными парами без опрокидывания, — сообщили в официальном канале Уральской транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

В результате схода локомотива никто не пострадал. Происшествие не повлияло на движение других поездов.

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