В Челябинской области пенсионер на «Жигулях» насмерть сбил двухлетнего ребенка

Смертельная авария произошла в поселке Гранитный. Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области / vk.com

В Кизильском районе 84-летний пенсионер насмерть сбил двухлетнего мальчика. ДТП произошло накануне вечером.

— По предварительным данным, ребенок перебегал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства, — сообщили в ГАИ Челябинской области.

От полученных травм мальчик скончался на месте.

Госавтоинспекция напоминает, что дети не должны находиться у дороги без присмотра.

— Помните: ребенок не способен правильно оценить скорость и расстояние до приближающегося транспорта, — добавили в ГАИ.

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