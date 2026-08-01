Первый день — старт южноуральцев: в Магнитогорске провели жеребьевку Спартакиады народов России по дзюдо

В Челябинской области регулярно проводятся соревнования по дзюдо различных уровней Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области прошла официальная жеребьевка турнира по дзюдо в рамках Спартакиады народов России. Мероприятие состоялось накануне старта соревнований, которые 1 и 2 августа примет ледовая арена «Металлург» в Магнитогорске. В жеребьевке участвовали делегаты всех команд-участниц, руководители оргкомитета и спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

Жеребьевка определила стартовые пары и сформировала турнирные сетки в 14 весовых категориях — среди мужчин и женщин. Пары составлялись с учетом актуального рейтинга дзюдоистов. Всего на татами в Магнитогорске выйдут 250 атлетов из 41 региона страны, пишет chel.aif.ru.

1 августа в предварительных схватках хозяин татами Всеволод Ажинов (до 60 кг) встретится с Шамсутдином Умаевым из Тюменской области, а Егор Кауфман померится силами с представителем Республики Тыва Суге-Маадыром Кан-Демиром.

В весе до 66 кг Иван Сырцев начнет турнир поединком против Ивана Черных из Санкт-Петербурга. В категории до 73 кг Идибек Сафаров в первом круге сразится с Никитой Тереховым из Самарской области.

Среди женщин в весе до 63 кг Анастасия Мананникова выйдет против Жанны Притулы из Алтайского края, а Манижа Собирова получила в соперницы трехкратную вице-чемпионку России Стефанию Власову из Самарской области.

В категории до 70 кг Таисия Киреева и Шуайнат Магомедрасулова из Санкт-Петербурга поборются за выход в третий круг. В весе до 78 кг Виктория Лихачева поспорит за полуфинал с победительницей пары Любовь Орлова (Санкт-Петербург) — Светлана Селезнева (Москва). В тяжёлой категории свыше 78 кг Анастасия Холодилина встретится с Анастасией Белявской из Санкт-Петербурга.

2 августа на татами выйдут остальные представители Челябинской области. В весе до 81 кг Равиль Бикметов будет пробиваться в третий круг через серебряного медалиста Кубка Европы 2026 Акромана Парчиева из Санкт-Петербурга. Клим Калинин сразится с победителем пары Кирилл Шимановский (Красноярский край) — Армен Агаян (Санкт-Петербург).

В категории до 90 кг Алексей Булгаков во втором круге ждет сильнейшего из встречи Мансур Лорсанов (Чеченская Республика) — Ролан Кунижев (Москва), а Егор Малкин померится силами с москвичом Максимом Гордейко.

В весе до 100 кг Денис Коротаев проведет схватку с Владимиром Антоновым из Карачаево-Черкесии. В супертяжелой категории свыше 100 кг Ренат Бостанов выйдет против Сергея Трусова из Брянской области, а Артемий Человечков — против осетина Сармата Золоева.

У женщин во второй день отличится челябинка Елена Шманина (до 48 кг) — ее соперницей станет Анастасия Белаш из Татарстана. В весе до 52 кг Евгения Самойлович встретится с победительницей пары Карина Ефимова (Свердловская область) — Варвара Разина (Москва), а Ксения Юдина сразится с Глафирой Борисовой из Санкт-Петербурга.

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