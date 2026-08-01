Самый прохладный месяц лета: каким будет август на Южном Урале

В первые дни августа погода еще будет напоминать июльскую Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Август 2026 года в Челябинской области обещает быть чуть теплее обычного. По данным Гидрометцентра России, среднемесячная температура составит +17…+21 °C — примерно на один градус выше климатической нормы (+15…+19 °C), пишет pchela.news. Осадки ожидаются в пределах многолетних значений (32–90 мм), но начало месяца может принести сильные ливни, грозы и заметное похолодание.

Сегодня, 1 августа, в Челябинске ожидается кратковременный дождь, не исключена гроза. Воздух прогреется до +22…+24 °C при ветре 4–9 м/с. Ночью — до +12…+14 °C. Завтра, 2 августа, синоптики прогнозируют в городе +20…+24 °C и уже более интенсивные осадки.

Последний месяц лета традиционно считается самым прохладным. Если в первые дни погода еще часто напоминает июльскую (а иногда бывает и жарче), то со второй половины месяца температура постепенно снижается. Особенно ощутимой прохлада становится ночью, местами возможны первые заморозки на почве.

Согласно долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура на Южном Урале ожидается в пределах +17…+21 °C. Суммарное количество осадков останется в пределах нормы — от 32 до 90 мм.

Несмотря на то что дождей в августе обычно меньше, чем в июле, ливни могут быть очень сильными. В отдельные дни они достигают критериев опасного метеорологического явления. За месяц в регионе, как правило, бывает от 4 до 13 грозовых дней. В Челябинске грозы в среднем наблюдаются около пяти дней.

По словам начальника отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Екатерины Выходцевой, жаркую погоду сменит высотный циклон, который задержится над Уралом и Зауральем. Из-за этого с 1 по 3 августа в Челябинской области ожидаются обильные дожди с грозами и другими опасными конвективными явлениями. Наиболее интенсивные осадки вероятны в горных районах. Температура воздуха заметно понизится и вернется к климатической норме.

В начале следующей недели циклон начнет смещаться на восток. В его тыл в регион поступит более холодная воздушная масса. Температура останется на уровне нормы или чуть ниже, усилится ветер, а в восточной части области дожди могут сохраняться ещё несколько дней.

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