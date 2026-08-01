«Он переплывал на другой берег»: туристы собрались за минуту, увидев медвежонка на реке в Челябинской области

Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Медвежье семейство вышло к реке Юрюзань вблизи Трехгорного. Администрация города настоятельно рекомендует жителям не ездить туда:

— В районе «Дальнего плеса» замечена медведица с медвежонком. Просим воздержаться от посещения данного района до особого уведомления.

Вот что говорят очевидцы:

— Увидели медвежонка — он переплывал на другой берег. Скорее всего, это тот самый медвежонок, а медведица была где-то поблизости. Мы собрались за минуту, — цитирует Pchela.news местную жительницу, которая отдыхала несколькими днями ранее на «Иволге», чуть выше «Дальнего плеса».

Сейчас на месте работают специалисты.

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