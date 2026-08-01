Челябинка отсудила переведенные мошенникам миллионы: кто будет платить

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Курчатовского района помогла жительнице Челябинска вернуть через суд более 2,27 млн рублей, переведенных под влиянием мошенников. Теперь деньги должен вернуть «дроппер» из Брянска.

— В интересах женщины прокурор обратился в Советский районный суд Брянска с иском к получателю средств («дропперу») о взыскании неосновательного обогащения, — рассказала старший помощник прокурора Наталья Мамаева.

Напомним, злоумышленники используют дропперов, выплачивая небольшое вознаграждение, чтобы скрыться от правосудия. Даже если вы просто дали свою банковскую карту в пользование, придется отвечать перед законом. Как не стать помощником мошенников.

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