ДТП с большегрузом на три часа парализовало движение на челябинской трассе М-5

Фото: челябинский филиал ФКУ «Уралуправтодор»

Инцидент произошел накануне, 1 августа. Около 19:50 на 1636+500 км трассы М-5 «Урал», в районе Катав-Ивановска водитель большегрузного автомобиля Shacman, который ехал в сторону Уфы, не справился с управлением и столкнулся с дорожным ограждением. От удара машину развернуло, полуприцеп полностью заблокировал движение по трассе.

Пострадавших в результате инцидента не было. Госавтоинспекция организовала объезд проблемного участка через Катав-Ивановск. Полностью движение по трассе М-5 было восстановлено через три часа после аварии, в 22:45.

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