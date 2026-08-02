Городские службы ликвидировали потоп под мостами на КБС в Челябинске

Фото: МБУ «ЭВИС»

Залповый дождь, который прошел в Челябинске минувшей ночью, с 1 на 2 августа, привел к тому, что утром оказалось затруднительно проехать по улице Рождественского в районе мостов. Из-за подтоплений там даже временно остановили движение трамваев.

На место прибыли бригады муниципального предприятия «ЭВИС». В 12:54 администрация Челябинска сообщила, что подтопление под мостами на КБС было ликвидировано, движение трамваев возобновилось 30 минутами ранее.

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