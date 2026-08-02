В челябинской больнице внедрен новый метод сохранения женского здоровья

ФотО: Минздрав Челябинской области

В областном перинатальном центре начал работу новый аппарат биологической обратной связи (БОС). Это современное оборудование предназначено для немедикаментозной реабилитации и работает по принципу тренировки мышц тазового дна с использованием визуальных и звуковых сигналов. Об этом сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.

Под контролем специалиста пациентки учатся правильно управлять мышцами, что повышает эффективность восстановления. Как сообщила главный врач ОПЦ Екатерина Воропаева, метод будет применяться при дисфункции мышц тазового дна, недержании мочи, в послеродовом периоде и после операций на органах малого таза.

Кроме того, технологию планируют использовать для профилактики и улучшения качества жизни. Новое оборудование расширит спектр медицинской помощи и сделает современные методы реабилитации более доступными.

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