Челябинская область примет всероссийский фестиваль колокольного звона

Фото: Антон Шмаков.

В Верхнем Уфалее 12-13 сентября состоится XII Всероссийский фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест», приуроченный к престольному празднику Храма Рождества Пресвятой Богородицы. Фестиваль проводится по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия при поддержке Правительства Челябинской области.

За годы существования мероприятие значительно выросло — от пяти звонарей в 2014 году до 44 звонарей и 80 ремесленников в 2025-м. В этом году специальным гостем станет юный звонарь из Донбасса Александр Костюк. На фестивале выступят звонари, которые исполнят уникальные авторские произведения, например звон «Благодарственный. Воинам России посвящается».

Программа включает праздничный концерт, мастер-классы на передвижных звоннях, ярмарку ремесленных изделий, фольклорные площадки и традиционный конкурс рубки капусты в самом длинном корыте Урала длиной почти семь метров.

— Организаторы фестиваля вместе с местной православной общиной и городским казачеством сумели объединить духовную музыку с веселой ярмарочной атмосферой, возрождая и популяризируя традиционные духовно-нравственные ценности и способствуя возрождению профессии звонаря. — сообщает минкультуры Челябинской области.

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