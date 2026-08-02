Администрация челябинского парка Гагарина выселяет пейнтбольный клуб

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Челябинский парк имени Гагарина останется без пейнтбольного клуба. Им управляет фирма «РПК»: освободить территорию ее обязал Арбитражный суд. Администрация ЦПКиО подала иск в феврале 2026 года. Он был удовлетворен, сообщает пресс-служба суда

Компании «РПК» дается один месяц после вступления решения суда в законную силу, чтобы демонтировать и вывезти свое имущество с территории парка имени Гагарина. Претензии к пейнтбольному клубу возникли еще десять лет назад: в 2014 году природоохранная прокуратура установила, что организация ведет свою деятельность на охраняемой территории городского бора, не имея разрешительных документов.

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