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НовостиОбщество2 августа 2026 13:15

Прокатился с ветерком: на челябинца, катавшего пассажиров на капоте, составили пять протоколов

ГАИ составила на челябинца пять протоколов за катание пассажиров на капоте
Павел ПОНОМАРЕНКО

Опасную езду оперативно пресекли сотрудники челябинской Госавтоинспекции. Инспекторы зафиксировали видео, где на капоте автомобиля ВАЗ-2112 едет мужчина. Выяснилось, что 23-летний водитель, который был за рулем, не имел прав на управление транспортным средством.

ГАИ составила на челябинца пять протоколов за катание пассажиров на капоте

На молодого человека составили пять протоколов: помимо нарушения правил перевозки пассажиров ему вменили отсутствие прав, ПТС и страховки на машину, а также непристегнутые ремни безопасности. Автомобиль был доставлен на штрафстоянку.

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