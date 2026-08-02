Прокатился с ветерком: на челябинца, катавшего пассажиров на капоте, составили пять протоколов

Опасную езду оперативно пресекли сотрудники челябинской Госавтоинспекции. Инспекторы зафиксировали видео, где на капоте автомобиля ВАЗ-2112 едет мужчина. Выяснилось, что 23-летний водитель, который был за рулем, не имел прав на управление транспортным средством.

ГАИ составила на челябинца пять протоколов за катание пассажиров на капоте

На молодого человека составили пять протоколов: помимо нарушения правил перевозки пассажиров ему вменили отсутствие прав, ПТС и страховки на машину, а также непристегнутые ремни безопасности. Автомобиль был доставлен на штрафстоянку.

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