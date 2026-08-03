Челябинские художники превратят 48 технических шкафов в арт-объекты

Фото: Анастасия Гурьянова

Серые технические шкафы в Челябинске превращаются в яркие арт-объекты. Новую серию работ представили ученики и преподаватели Детской художественной школы искусств имени Н. А. Аристова.

Как сообщили в администрации Челябинска, этим летом художники планируют украсить 48 технических шкафов во всех районах города. Все объекты объединены общей концепцией — Челябинск как культурная столица России.

Напомним, в 2025 году в Челябинске появилось 35 расписанных технических шкафов.

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