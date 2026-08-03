«Слухи недостоверные»: власти Карабаша опровергли слухи о прорыве дамбы и эвакуировали поселок Киолим

Большая вода пришла в Киолим в 2024 году. Фото: МЧС Челябинской области

После сильного ливня вечером 2 августа в поселке Киолим Карабшского округа эвакуировали жителей. Причиной стало резкое повышение уровня воды в Киолимском водохранилище. В социальных сетях начали распространяться слухи якобы о прорыве дамбы, однако власти опровергли эту информацию.

В пресс-службе городского управления гражданской защиты и экологии сообщили, что уровень воды подошел к критической отметке, поэтому было принято решение действовать на опережение.

– Было принято решение заблаговременное провести эвакуацию жителей поселка в связи с повышением уровня воды в Киолимском водохранилище до снижения уровня воды, – рассказали в ведомстве.

Там же отдельно подчеркнули, что информация о произошедшем прорыве дамбы не соответствует действительности.

Напомним, поселок Киолим находится на реке Большой Киалим в 15 километрах от Карабаша. В конце июля 2024 года из-за подтоплений эвакуировали не только жителей поселка Киолим, но и соседних населенных пунктов: Мухаметово, Карасево, Байдашево и Сактаево.

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