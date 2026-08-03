Сообщение от бывшего начальника стоило жителю Трехгорного 3,3 млн рублей

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Житель Трехгорного поверил телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками силовых структур и банка, и лишился больше 3 миллионов рублей. Аферисты разыграли целую схему и убедили мужчину самостоятельно отдать им все накопления.

Все началось с сообщения в мессенджере. Мужчине якобы написал его бывший начальник. Вскоре после этого с ним связались неизвестные, представившиеся правоохранителями и банковскими работниками. Они заявили, что персональные данные жителя Трехгорного скомпрометированы, а с его счета кто-то пытается перевести деньги на незаконные цели.

Чтобы «спасти» сбережения, лжесотрудники предложили перевести средства в некий «государственный резерв». Испугавшись за свои накопления, мужчина закрыл вклады, снял со счетов более 3,3 миллиона рублей и передал наличные курьеру в другом городе. Деньги он отдал по заранее названному паролю.

Но на этом аферисты не остановились. Они продолжили поддерживать связь с мужчиной, присылали ему видео, якобы подтверждающие проверку денег, а затем потребовали еще 2 миллиона рублей. Когда потерпевший отказался, мошенники начали угрожать ему сообщениями.

Только после этого мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, по факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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