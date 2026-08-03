Новый форвард ХК «Трактор» Легаре женился, но нарвался на осуждения в соцсетях

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Канадский форвард Нейтан Легаре, подписавший контракт с челябинским ХК «Трактор» 23 июля 2026 года, отпраздновал свадьбу. Об этом сообщили на официальной странице клуба в социальных сетях.

– Крепкого семейного счастья и долгих совместных лет жизни. Ждем в Челябинске, – поздравили хоккеиста представители клуба.

Однако эту радость разделили не все. В комментариях под постом разгорелась дискуссия. Часть болельщиков посчитала, что сейчас разгар подготовки к сезону, поэтому момент для личных торжеств не самый удачный.

– Выбирали игрока, выбирали. Выбрали того, у которого свадьба, когда у команды сборы. После свадьбы ему хоккей не нужен будет. Сейчас медовый месяц, хоккей на второй план уйдет, – пишут болельщики в соцсетях.

Впрочем, уже скоро Легаре начнет полноценные тренировки с командой. С 1 по 4 августа хоккеисты выходят из отпуска и проходят медицинский осмотр. С 6 августа начинается учебно-тренировочный сбор.

25-летний канадец родился в Монреале и прошел серьезную школу североамериканского хоккея. В юниорском хоккее выступал за «Миль-Иль» и «Сент-Эсташ». В сезоне 2017/2018 дебютировал в «Бе-Комо-Драккар». Дебют в НХЛ состоялся в 2024 году за «Нью-Йорг Рейнджерс». Всего на счету нападающего четыре матча в НХЛ.

Генеральный менеджер ХК «Трактор» Алексей Волков после заключения контракта с Нейтаном Легаре прокомментировал:

— На рынке игроков в это межсезонье одной из задач «Трактора» было найти мобильного и агрессивного крайнего нападающего. Нэйтан как раз и отвечал этому запросу. Хоккеисты такого склада являются штучным товаром.

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