Временно исполняющим обязанности военкома Челябинской области стал Виталий Панов

Андрей Максуров и Виталий Панов. Фото: Валерий Звонарев/Егор Ивлев

Временно исполняющим обязанности военного комиссара Челябинской области стал Виталий Панов. Ранее он занимал должность его заместителя. Информацию об этом подтвердили корреспонденту КП-Челябинск в военном комиссариате.

Сегодня утром в СМИ появилась информация о том, что военком региона Андрей Максуров ушел на СВО. В военном комиссариате эту информацию не комментируют. Источник КП-Челябинск рассказал, что это временная командировка. Вернется ли Андрей Максуров на должность военкома или будет назначен новый пока не ясно.

СПРАВКА КП

Андрей Максуров был назначен военным комиссаром Челябинской области 15 июля 2020 года. Перед этим несколько месяцев проработав в статусе временно исполняющего обязанности.

Как пишет «ФедералПресс» Андрей Максуров родился в 1972 году в Копейске. После окончания школы поступил в Благовещенское высшее танковое командное Краснознаменное училище в Амурской области. В 2008 году с отличием окончил в Москве Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации имени Фрунзе.

В рядах ВС РФ прошел путь от командира взвода до заместителя командира 201 дивизии, дислоцирующейся в Таджикистане. С 2016 году возглавлял военкоматы Челябинска (сначала Калининского района, затем военкомат Тракторозаводского и Ленинского районов) и Копейска, затем был назначен на должность заместителя военкома региона.

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