Убирают блоки и едут на свой риск: власти Челябинска усилили перекрытие под Северо-Крымским мостом, чтобы водители не ездили по затопленному участку

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Ситуацию с подтоплением под Северо-Крымским мостом в Челябинске власти держат на особом контроле. После сильных ливней уровень воды в реке Миасс поднялся, из-за чего проезд под мостом временно закрыли. Однако некоторые автомобилисты продолжают пытаться проехать через затопленный участок, отодвигая установленные блоки и рискуя своими машинами.

О проблеме на аппаратном совещании рассказал вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев. По его словам, обычные ограждения не помогают, их регулярно отодвигают.

– В дневное время приходится вместо наливных блоков выставлять крупногабаритную технику. Это делается для сохранности транспортных средств самих жителей, – пояснил Дмитрий Агеев.

В мэрии напоминают, что проезд под затопленным мостом остается опасным, поэтому водителей просят не игнорировать ограничения и не пытаться преодолеть этот участок.

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