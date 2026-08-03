«Он мог сгореть от 600 вольт»: в Челябинске подросток прокатился на крыше трамвая и сбежал после задержания

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинске обострилась проблема с зацеперами. Подростки все чаще используют общественный транспорт не по назначению, а их выходки становятся все более опасными. Об этом на аппаратном совещании рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев.

По его словам, 30 июля утром поступило сообщение о подростке, который ехал на крыше трамвая. Ребенка сняли с вагона, однако после этого он успел сбежать.

– На крыше трамвая он мог сгореть. В контактной сети напряжение 600 вольт. Мы, несмотря на все шалости, выявляем зацеперов, устанавливаем все обстоятельства и предъявляем им расходы, связанные с простоем транспортных средств, – отметил Дмитрий Агеев.

Подростка поймали. Сейчас с его родителями и школой проводят работу. За ситуацией следит служба безопасности «ЧелябГЭТ», специалисты мониторят случаи зацепинга и устанавливают нарушителей.

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил заместителю начальника УМВД России по Челябинску Алексею Подрезову и комитету по делам образования усилить профилактику среди школьников. Глава города напомнил, что в других регионах подобные развлечения уже приводили к трагедиям.

— Нужно сделать акцент на безопасности детей. Есть прецеденты по России, которые заканчивались трагически, — заявил Алексей Лошкин.

По его словам, информацию об опасности зацепинга необходимо размещать в общественном транспорте и проводить разъяснительную работу через школы, органы ПДН и родительские чаты.

Кроме того, глава города подчеркнул, что простой транспорта из-за действий зацеперов может обходиться очень дорого. Речь может идти о значительных суммах, вплоть до миллионов рублей.

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