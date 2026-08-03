Ремонт Шершневского кольца в Челябинске завершится до конца августа

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске продолжается переустройство Шершневского кольца. Работы на объекте идут по графику, а завершить их планируют уже до конца августа. Об этом на аппаратном совещании рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев.

По его словам, в этом дорожном сезоне подрядчики стараются максимально использовать благоприятные погодные условия. При этом на некоторых объектах возникло отставание из-за переувлажненных грунтов.

— По строительству дорог ловим погодные окна. Но некоторые объекты ведем с отставанием из-за увлажненных грунтов. Шершневское кольцо идет в графике, до конца августа планируем завершить, — отметил Дмитрий Агеев.

Всего в Челябинске сейчас на контроле находится более 60 дорожных объектов.

Переустройство Шершневского кольца стартовало после заключения контракта 17 июля. Первый этап работ включает участок, соединяющий улицы Прибрежную и Лыжных Батальонов, а также разворотное кольцо на Прибрежной.

В администрации города ранее сообщали, что ремонт не должен серьезно повлиять на движение транспорта. Основные работы на самом кольце проходят преимущественно ночью. На объекте появятся новая остановка общественного транспорта, перекресток с пешеходным переходом и светофор.

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