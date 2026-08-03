Новые сирены проверят в Челябинске: 3 августа протестируют системы оповещения в Парковом и Западном

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

3 августа в Челябинске пройдет тестирование обновленной системы городского оповещения. Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Сергей Кочетков на аппаратном совещании рассказал, что в 16:00 будут проверены 24 новые сирены в поселке Западном и микрорайоне Парковый.

Короткий сигнал также прозвучит для жителей поселков Пригородный, Шагол, микрорайонов Парковый-2 и Чурилово, а также жилых комплексов «Александровский» и «Ньютон».

Сирены будут работать около 30–40 секунд. Проверка пройдет на новых точках оповещения, которые установили после обращений жителей. Челябинцы ранее сообщали о так называемых «зонах тишины», где сигнал тревоги был плохо слышен.

Всего в Челябинске работают 104 сирены.

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