Евгений Петров стал врио главы Советского района Челябинска после ухода Макарова

Владислава Макарова на посту главы Советского района Челябинска сменил Евгений Петров. Фото: Валерий Звонарев, Алексей Тимошенко

Глава Советского района Челябинска Владислав Макаров покинул свой пост. Как стало известно на аппаратном совещании, он ушел в отставку по личным обстоятельствам, но продолжит заниматься общественной и политической деятельностью.

Исполняющим обязанности главы администрации Советского района назначен Евгений Петров. Он родился в Челябинске, окончил ЮУрГУ по специальности «Городское строительство и хозяйство», а в 2012 году прошел переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Евгений Петров работает в администрации Советского района с ноября 2000 года. С 2006 года руководил отделом благоустройства и землепользования. С марта 2011 года был заместителем главы администрации района. Теперь ему предстоит временно исполнять обязанности главы района.

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