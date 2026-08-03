В Челябинске подготовка к отопительному сезону завершена на 70%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске продолжается подготовка к отопительному сезону. На сегодняшний день работы выполнены более чем на 70% в зоне ответственности компании «УСТЭК», а «ЧКТС» уже завершили подготовку на 100%. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Сергей Кочетков.

По его словам, специалисты «УСТЭК» уже провели испытания на 670 километрах тепловых сетей из 953. Сейчас в работе остаются отдельные этапы подготовки. В частности, необходимо завершить работы на 61 многоквартирном доме в рамках третьего этапа и на 428 домах — в рамках четвертого. Продолжается и пятый этап гидравлических испытаний. С 28 июля по 11 августа без горячей воды остаются 951 многоквартирный дом.

В зоне ответственности «ЧКТС» подготовка к сезону завершена. Более того, горячую воду в 11 домов удалось вернуть раньше запланированного срока, запуск состоялся на сутки раньше графика.

Также продолжаются ремонтные работы в поселке ЧКПЗ. Они продлятся с 29 июля по 14 августа и затронут 53 многоквартирных дома.

Кроме того, 4 августа МУП «ПОВВ» проведет ремонт на улице 2-я Потребительская. Из-за работ под отключение попадут 43 многоквартирных дома, около 300 частных домов, детский сад, школа, две котельные и 33 административных здания. В мэрии уточнили, что на время отключений будет организован подвоз воды в социальные учреждения и отдельные дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.