«Вода ушла к утру»: Эстонские болота в Челябинске спасали от подтопления тремя насосами

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Более 30 миллиметров осадков выпало в Челябинске за минувшие сутки. Все проблемные участки города, где возможны подтопления, находятся на особом контроле, рассказал на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев.

Самой сложной территорией остаются Эстонские болота. Ночью уровень воды там начал повышаться, однако коммунальные службы оперативно подключили три насоса. Благодаря этому утром вода ушла, а подтопления домов и дворов удалось избежать.

— Эстонские болота — самый проблемный участок в городе. Ночью вода начала подниматься, мы своевременно перебросили туда три насоса. Сейчас вода ушла, подтоплений домохозяйств не допущено, — отметил Дмитрий Агеев.

После сильных дождей глава Челябинска Алексей Лошкин поручил организовать ночные дежурства аварийных бригад на период осадков. Специалисты будут оперативно реагировать на возможные подтопления и устранять последствия непогоды.

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