Подтопления есть, но вода уходит: в Челябинской области устраняют последствия обильных дождей

Фото: Ольга Середа

После сильного дождя в Челябинской области продолжают бороться с последствиями непогоды. На нескольких территориях сохраняется угроза подтоплений, специалисты следят за уровнем воды в реках и регулируют работу водохранилищ.

По данным Челябинского ЦГМС, за последние сутки на реках региона сохранялся нестабильный водный режим. На отдельных участках уровень воды поднялся почти на 60 сантиметров. В ближайшие сутки из-за новых осадков возможны резкие подъемы воды, рост притока в водоемы и подтопление пойменных территорий.

Самая сложная обстановка сейчас складывается на малых реках и участках ниже плотин и водохранилищ. В Каслинском и Кусинском округах продолжаются работы по устранению последствий подтоплений.

В селе Воскресенское вода пришла на 40 земельных участков, в том числе на территорию 17 домовладений. В поселке Магнитка подтоплены более 34 приусадебных участков. При этом уровень воды в реке Куса за сутки снизился сразу на 60 сантиметров.

Отступает вода и в Киолиме Карабашского городского округа. На Киалимском водохранилище за ночь уровень снизился на 40 сантиметров.

При этом специалисты продолжают контролировать ситуацию на крупных водоемах региона. Уровень воды вырос в нескольких водохранилищах, в том числе Зюраткульском, Долгобродском, Верхнеуфалейском и других. На Аргазинском и Шершневском водохранилищах режим сброса воды остается прежним — 40 и 70 кубометров в секунду соответственно.

– На всех территориях ситуация контролируемая, – сообщили в министерстве экологии Челябинской области. – Гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, а уровни сбросов корректируются.

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