Космический десант в Челябинске: 5 августа южноуральцы увидят «Смешариков» в новом обличье

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5 августа в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Горки» стартует показ полнометражного фильма «Смешарики сквозь вселенные» (6+). Теперь увидеть любимых героев в новом, человеческом обличье южноуральцы смогут одними из первых в стране.

Впервые за 20-летнюю историю франшизы «Смешарики» выходят за рамки привычной анимации — фильм объединил игровое кино и компьютерную графику. По сюжету, Крош и Ёжик случайно находят в Ромашковой долине загадочное устройство, которое переносит их в игру про будущее. Только вот герои неожиданно превращаются… в обычных детей. Оказавшись на борту космического корабля, летящего к Марсу, они становятся братьями Кириллом и Женей. Но когда корабль терпит бедствие, друзья осознают: это не игра, а суровая реальность, полная межпланетных опасностей.

Сценарий для космического приключения написал известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

В фильме снялись звездные взрослые актеры: Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграли родителей главных героев. Яркие образы «старших» Смешариков исполнили Николай Добрынин (Копатыч), Ян Цапник (Лосяш), Иван Агапов (Пин), Людмила Артемьева (Совунья) и Александр Лыков (Кар-Карыч). А самих очеловеченных Кроша и Ёжика сыграли юные актёры Дмитрий Калихов и Сергей Федоров.

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