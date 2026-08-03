Без света целый день: в поселке Шершни 4 августа отключат электричество

Фото: Архив КП.

Жителей поселка Шершни в Челябинске на целый день оставят без света. Электроэнергию отключат из-за плановых работ на сетях, которые проводят специалисты челябинского филиала «Россети Урал».

Как сообщили в администрации Челябинска, электричество пропадет 4 августа с 8:00 до 21:00. Под отключение попадут дома на улицах Заводская, Ключевая, Северная, Рабоче-Колхозная, Советская, Свободы, Совхозная, Западная, Университетская Набережная, Трактовая, Пролетарская и Центральная.

Полный список адресов можно посмотреть на сайте «Россети Урал» в разделе «Информация об отключениях».

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