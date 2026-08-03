В лесах Таганая выросли необычные грибы с ароматом фруктового мыла

Фото: национальный парк "Таганай"

В национальном парке «Таганай» осень заявила о себе раньше срока, да еще и как: в лесу неожиданно запахло… мылом. В пресс-службе парка рассказали, что заметили необычные ароматные грибы с легким запахом фруктового мыла – «рядовка репоногая». Причем выросла она намного раньше своего срока.

Еще недавно этот вид грибов считали разновидностью обычной «вонючей» мыльной поганкой и называли мыльной рядовкой. Но микологи выяснили, что у них множество отличий. У рядовки репоногой утолщенной основание и нежно-розовая ножка, похожая на маленькую репу. Поэтому и дали ароматному грибу новое название.

Запах у рядовки репоногой специфический – она приятно и слегка пахнет моющим средством. Ее можно даже есть, но все же вкус на любителя. А вот «вонючку» лучше не спешить нести на кухню: у нее сильный банно-прачечный запах, она несъедобна и даже токсична. Хотя не считается смертельно опасной.

– Рядовки в этом году вышли на свет раньше своего срока. Не дожидаясь узаконенного срока плодоношения в середине августа, открыли начало фенологического сезона ранней осени, – рассказали в пресс-службе парка «Таганай».

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