Толкнул в открытое окно: сын расправился с отцом после пьяной ссоры в Южноуральске

Фото: СУ СК России по Челябинской области

Жуткая семейная драма разыгралась в Южноуральске. Пьяная ссора между отцом и сыном закончилась страшной трагедией. 64-летний мужчина погиб после падения с четвертого этажа.

Как рассказали в СУ СК России по Челябинской области, вечером 1 августа в квартире дома на улице Мира родственники устроили застолье, которое быстро переросло в конфликт. Словесная перепалка накалилась до предела и в какой-то момент 33-летний сын толкнул отца в открытое окно. От полученных травм он скончался на месте.

После случившегося мужчина попытался скрыться, но бегство оказалось недолгим: его оперативно задержали полицейские. Теперь ему предъявлено обвинение в убийстве.

Следователи проводят экспертизы и собирают доказательства. В скором времени мужчине изберут меру пресечения.

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