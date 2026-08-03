Мошенники довели пенсионерку до паники по схеме с заменой домофона и забрали у нее 1,2 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Началось все с сообщения о замене домофона, а закончилось потерей всех сбережений. 79-летнюю пенсионерку из Миасса мошенники сначала заманили в разговор, а затем напугали настолько, что она перевела им 1,2 млн рублей.

Сначала в мессенджере женщине написала неизвестная, представившись сотрудницей управляющей компании. Незнакомка сообщила, что в доме будут менять домофон, и попросила назвать код из СМС, якобы для подтверждения заявки.

Вскоре после этого женщине позвонил другой мошенник. Он назвался сотрудником финансового мониторинга и сообщил, что личный кабинет женщины на «Госуслугах» якобы взломали, и кто-то пытается списать деньги со счетов. На этом аферист не остановился и разыграл настоящий спектакль: начал говорить о возможной причастности пенсионерки к преступлению, обвинять ее в пособничестве терроризму и пугать «уголовкой» за государственную измену.

Испуганной женщине внушили, что единственный способ доказать свою невиновность - выполнять все указания «специалистов». Под давлением пенсионерка перевела на указанные мошенниками счета 1,2 млн рублей.

Когда стало понятно, что произошло, женщина обратилась в полицию. По данным ГУ МВД России по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В полиции предупредили, что сообщения о замене домофона и взломе Госуслуг часто используют мошенники, чтобы войти в доверие и заставить людей отдать свои деньги. О схеме с «заменой домофона» мы подробно описали в нашей статье.

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