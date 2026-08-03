Южноуральцы выберут лучшего участкового 2026 года

Лучшим участковым Челябинской области в 2024 году стал старший лейтенант Артем Имаев, участковый из Калининского района Челябинска.

13-й сезон всероссийского конкурса «Народный участковый» стартует на следующей неделе. Совместный проект МВД России и «Комсомольской правды» дает возможность оценить работу участковых уполномоченных — одной из самых важных, наиболее близких к людям полицейских профессий.

С 11 августа начнется отбор участников. Конкурс поделен на три этапа: победители отбора пройдут в региональный этап, который продлится с 7 по 16 сентября. А затем лучший участковый Челябинской области примет участие в федеральном туре конкурса. Голосование будет проходить на сайте ГУ МВД по Челябинской области.

Подведение итогов всероссийского конкурса «Народный участковый» традиционно приурочено ко Дню сотрудников органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.

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