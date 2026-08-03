Гендиректор челябинского ХК «Трактор» Савин заявил об интересе клуба к Кузнецову

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Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин рассказал, что клуб продолжает переговоры с нападающим Евгением Кузнецовым. Воспитанник «черно-белых» сейчас находится без контракта, а ранее появились слухи о возможном переходе форварда в «Сибирь».

Как сообщает издание «РБ Спорт», «Трактор» заинтересован в подписании контракта с Евгением Кузнецовым. Проведено уже несколько встреч.

В интервью Иван Савин сообщил, что общается с хоккеистом лично. Основные условия контракта и роль Евгения в команде уже обсуждены и согласованы с президентом клуба Алексеем Волковым и главным тренером. А сам Евгений Кузнецов знает о заинтересованности челябинского клуба в нем и сам проявляет желание вернуться.

История возможного возвращения Кузнецова в Челябинск тянется уже несколько лет. Летом 2025-го клуб не исключал подписания форварда. Иван Савин тогда говорил, что возвращение возможно, но решение зависело от множества факторов. После ухода из НХЛ Кузнецов вернулся в КХЛ, но выбрал не «Трактор», а петербургский СКА. Позднее в сезоне 2025/26 он оказался в «Металлурге», а потом в «Салавате Юлаеве». В феврале 2026-го Кузнецов впервые после возвращения в КХЛ сыграл против «Трактора» в Челябинске, уже в составе «Салавата Юлаеве». Матч стал значимым: форвард забил гол и отдал три результативные передачи, а уфимцы победили со счетом 6:0.

Весной 2026 года «Трактор» заявил, что не держит обиды на Кузнецова и готов рассмотреть его возвращение, если он сам проявит интерес. Ситуация снова стала обсуждаться, когда Кузнецов опубликовал фото в свитере «Трактора» в соцсетях. Болельщики восприняли это как намек на возвращение. Теперь окончательное решение остается за самим хоккеистом.

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