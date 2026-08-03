Изъяли 150 сим-карт: двое москвичей организовали в Челябинске цех по рассылке ложных угроз и телефонному мошенничеству

Фото: УФСБ России по Челябинской области

В Челябинске накрыли цех по рассылке спама, обзвону пенсионеров и анонимным звонкам о бомбах. Полиция и ФСБ задержали двоих организаторов — уроженцев Москвы.

Схема работала прямо из съемных квартир. Злоумышленники завезли туда специальное оборудование — СИМ-боксы (устройства, к которым подключаются десятки сим-карт) и серверы. Через эту технику они массово обходили защиту сотовых операторов, скрывали свое реальное местоположение, обзванивали людей с подменных номеров банков и госорганов, рассылали мошеннические сообщения и закидывали службы города ложными угрозами о терактах.

Бизнес был поставлен на поток: москвичи не только настраивали железо, но и сами пополняли балансы сотен телефонных номеров, продавали готовые аккаунты в мессенджерах и помогали регистрировать поддельные профили в соцсетях.

- В результате проведенных обысковых мероприятий из незаконного оборота изъяты 4 СИМ-бокса, мобильные устройства, порядка 150 сим-карт различных операторов сотовой связи, портативные компьютеры и средства видеосвязи, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК России (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика). Пока идет следствие, суд отправил организаторов-спамеров в СИЗО.

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