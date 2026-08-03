Мотоциклист на BMW сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Барнауле мотоциклист сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Как сообщает Amic.ru, ДТП произошло на улице Антона Петрова возле дома №215. Женщина получила травмы разной степени тяжести.

По предварительным данным, 44-летний водитель мотоцикла BMW сбил 75 летнюю женщину. Хотя та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

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